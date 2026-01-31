Eklat vor dem Eurovision Song Contest: BBC streicht britischen Act

Hektische Suche hinter den Kulissen

«Die BBC kann bei Eurovision kein Risiko eingehen, der Wettbewerb steht dieses Jahr unter enormem Druck», zitiert die britische Boulevardzeitung eine Quelle aus dem Umfeld der Produktion. «Die Routine–Checks haben Verhaltensweisen aus der Vergangenheit aufgedeckt, die einfach nicht passten.» Der betroffene Künstler sei «am Boden zerstört» gewesen. Seit Jahresbeginn herrsche hinter den Kulissen Chaos bei der Suche nach einem neuen Act.