Eko Fresh rappt für die Umwelt

In dem Clip zieht Eko Fresh im Rahmen der bundesweiten Aufklärungskampagne «Sei helle, bring sie zur Sammelstelle» durch seine Heimatstadt Köln, begleitet von einer ausgedienten Lampe, die er schliesslich in die Sammelbox eines Elektrofachmarkts bringt – und eben nicht in einer herkömmlichen Mülltonne entsorgt. Dazu rappt er in seinem gewohnten Style und Flow Zeilen wie: «Früher waren meine Lichter nicht an, heute check' ich, was ist wichtig daran. Richtig, die Lampen sind kein Hausmüll, Bruder.» Die Botschaft ist natürlich klar: Alte Lampen gehören nicht in den klassischen Mülleimer, sondern müssen separat entsorgt werden.