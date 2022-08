Eko Fresh und Ehefrau Sarah haben sich erneut das Jawort gegeben

Eko Fresh (38) hat sich erneut getraut: Der Rapper und seine Frau Sarah haben sich nochmal das Jawort gegeben. Das hat das Paar auf Instagram bekannt gegeben. Die beiden sind schon seit 2016 verheiratet, doch jetzt haben sich die beiden den Wunsch einer grossen Traumhochzeit erfüllt. «Das verflixte siebte Jahr war für uns genau das Jahr, in dem wir uns nochmal das Jawort gegeben haben», schreibt Ekrem Bora, so sein bürgerlicher Name, zu einigen Schnappschüssen.