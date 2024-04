Eko Freshs Ehefrau war seine emotionale Stütze bei «Sing meinen Song»

In einem Interview sagten Sie, dass Sie nicht mehr auf jeden Ihrer alten Songs stolz sind. Wie gehen Sie dann mit diesen alten Tracks um?

Eko Fresh: Ich sage immer: «Es geht nicht darum, wo du herkommst, sondern um dort, wo du hingehst.» Und ich habe eine Lernkurve in meinem Leben durchlebt, habe die aber auch in meine Musik eingebaut. Es gibt diesen Image–Rap, den ziehen Kollegen in meinem Alter bis heute durch, sie rappen aber über was, was sie nicht sind. Das ist bei mir nicht der Fall. Je neuer die Sachen sind, desto mehr hörst du, was ich im Leben gelernt habe und desto reifer ist die Musik. Sie war immer ein Spiegel meiner selbst. Aber ich war eben auch mal jung und wild. Ich stand schon mit 16 vor einem Mikro, habe Battle–Rap mit gewissen Sprüchen gemacht. Wenn mir heute irgendwas auffällt, was mir nicht mehr passt von früher, dann nehme ich das von Plattformen runter. Da ist mir auch egal, ob mir Geld flöten geht. Ich stehe für meine Werte von heute ein. Keiner ist fehlerfrei, aber ich versuche immer besser zu werden und ein Vorbild für meinen Sohn zu sein.