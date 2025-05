«Elden Ring»-Film könnte schon Hauptdarsteller gefunden haben

Der Kopf hinter all dem ist Hidetaka Miyazaki (50), der sich für «Elden Ring» aber auch prominente Unterstützung mit an Bord geholt hatte. Zwar wurde das Spiel unter seiner Leitung entwickelt, den Grundstein für die Welt des Videospiels legte aber George R. R. Martin (76), der mit seiner «Das Lied von Eis und Feuer»–Saga auch die Vorlage für den Serien–Hit «Game of Thrones» geliefert hat. Miyazaki hatte den Autor gebeten, «ihnen dabei zu helfen, die Hintergrundgeschichte und die Historie für ein neues Spiel zu erschaffen, an dem sie gearbeitet haben», wie Martin 2021 in seinem Blog schrieb.