Electric Callboy: Sexismus ist «ein grosses Problem der Gesellschaft»

Sexismus-Debatte um «Layla»: Hebel wird «zu weit oben angesetzt»

Eine ähnliche Debatte ist aktuell um den Song «Layla» von DJ Robin & Schürze entbrannt, dessen Text als frauenfeindlich kritisiert wird. Der Titel wurde zum offiziellen Sommerhit 2022 gekürt und stand neun Wochen lang an der Spitze der Charts. In der Diskussion wird laut Ratajczak «der Hebel viel zu weit oben angesetzt». «Wir haben in unserer Musiklandschaft so viele Künstler, die viel derber sind», erklärt er. «Gerade Deutschrap wird rauf und runter gespielt, auf jeglichen Radiostationen. Jeder hört sich‹s an, die Kids hören sich›s an, keiner schert sich was drum.» Er wolle nicht sagen, dass bei «Layla» «alles koscher ist, aber ich bin immer ein Fan von Fairness».