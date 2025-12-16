Elegant an Weihnachten: So sitzen die Vintage Curls perfekt

Das Weihnachts–Dinner rückt näher, aber der passende Hairstyle zum Outfit fehlt noch? Vintage Curls sind die ideale Frisur, um beim Fest zu glänzen. Die weichen, schwungvollen Locken verleihen dem Look zeitlose Eleganz. Mit der richtigen Technik gelingen sie zuverlässig – und halten den ganzen Abend.
Schritt für Schritt zu den perfekten Locken
Beim Stylen sollten die Haare trocken sein. Für den klassischen Retro–Look zunächst einen Mittelscheitel ziehen. Dann eine kleine Haarpartie abtrennen, einen Schaumstoff–Lockenwickler nehmen und die Haare von unten nach oben aufwickeln. Dabei ist es wichtig, die Strähne fest genug aufzurollen. Auch das Ende der Haare sollte sorgfältig auf der Rolle sitzen, sonst wird die Locke nicht perfekt.
Für ein gleichmässiges Ergebnis empfiehlt es sich, die Haarpartien nicht zu dick abzuteilen. Lieber in mehreren Schichten arbeiten und die Unterhaare separat aufwickeln. Besonders grosse Schaumstoffrollen sorgen für einen voluminösen Look.
Damit die Locken über Nacht ihre Form annehmen können, ein dünnes Haartuch oder –netz zum Schlafen darüber binden. Am nächsten Tag die Lockenwickler vorsichtig entfernen. Die entstandenen Locken anschliessend sanft ausbürsten, bis der elegante Vintage–Look entsteht. Je nach gewünschter Intensität können die Locken mehr oder weniger ausgebürstet und mit den Fingern nachgeformt werden. Zum Schluss sorgt ein leichtes Haarspray für langanhaltenden Halt, ohne die Locken zu verkleben.
Die Frisur mit Make–up in Szene setzen
Ein Vintage–Make–up rundet den eleganten Auftritt an Weihnachten ab. Foundation, Concealer, Blush und Contouring bilden die Basis. Auf die Augen kommt zunächst ein neutraler Lidschatten. Danach einen schimmernden Ton auf das bewegliche Lid geben und verblenden. Ein kurzer Lidstrich betont die Augen, die Lippen werden rot geschminkt.