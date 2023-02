Monica Lewinsky (49) hat bei der britischen Premiere des Films «What's Love Got to Do with It?» im Odeon Luxe am Londoner Leicester Square einen eleganten Auftritt hingelegt. Die US-amerikanische Autorin erschien zu dem Event in einer paillettenbesetzten, kurz geschnittenen schwarzen Jacke. Dazu kombinierte sie eine schwarze Hose. Ihre dunklen Haare hatte die 49-Jährige zu grossen Wellen frisiert. Grosse, silberne Ohrringe kamen darunter zum Vorschein.