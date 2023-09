Eleganter Protest: Jessica Chastain in Venedig

Funkelnder Star des Abends

Bei der Filmpremiere am Abend zogen ihre Stylisten und Make–up–Artists dann alle Register, um aus Jessica Chastain den Hingucker schlechthin auf dem roten Teppich zu machen. Die Schauspielerin glänzte in einem roségoldenen Paillettenkleid mit Kragen und tiefem V–Ausschnitt. Dazu trug sie Diamanttropfen–Ohrringe und eine Reihe von goldenen Ringen. Das Haar war zum Seitenscheitel frisiert und in lockere Hollywood–Wellen gelegt, das Make–up glamourös.