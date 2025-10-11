Eleganz pur: Amal und George Clooney glänzen bei Premiere

Amal (47) und George Clooney (64) haben am Freitagabend einen eleganten Auftritt in London hingelegt. Das Ehepaar erschien zu einer Premiere von «Jay Kelly» in Looks, die echten Hollywood–Glamour versprühten.
Amal Clooney glänzt in Rosa
Amal Clooney zeigte sich auf dem roten Teppich in einem zartrosa Paillettenkleid. Auch der gestufte Fransenrock glänzte im Licht der Kameras. Dazu führte die Menschenrechtsanwältin eine farblich passende Federboa mit sich. Glitzernde Hängeohrringe und Heels rundeten das Outfit ab. Bei ihrem Make–up entschied sie sich für nudefarbenen Lippenstift, ihre Haare fielen in leichten Wellen gestylt über eine Schulter.
George Clooney hielt es wie gewohnt klassisch. Der Filmstar wählte einen dunklen Anzug, zu dem er ein weisses Hemd und eine dunkelblaue Krawatte trug. Schwarze Anzugschuhe machten das Ensemble komplett.
Ehepaar zeigt sich stets glamourös auf dem Red Carpet
Das Ehepaar begeisterte bereits am vergangenen Samstag bei einem Event in London. Amal und George Clooney besuchten zusammen die Albies, die Preisverleihung ihrer gemeinsamen Stiftung «The Clooney Foundation». Amal strahlte in einem schulterfreien Kleid in Braun mit Drapierungen. Zur Versace–Robe kombinierte sie eine kleine Clutch, mehrere Ringe und auffällige Ohrhänger. Ehemann George präsentierte sich in einem zeitlosen Outfit aus einem Smoking und schwarzen Lederschuhen.
Die beiden sind für die stilvollen Auftritte bekannt – und haben darin reichlich Übung. Seit 2014 ist das Paar verheiratet und zeigt sich regelmässig bei Premieren, Preisverleihungen und Charity–Galas. Zusammen haben Amal und George Clooney zwei Kinder: die Zwillinge Alexander und Ella.
Clooneys Hauptrolle in «Jay Kelly»
In «Jay Kelly» übernimmt George Clooney die Hauptrolle neben Adam Sandler. Er spielt den Titelhelden, den «letzten der alten Filmstars», wie es dessen Manager Ron (Sandler) im Trailer formuliert. Doch der Leinwandheld steckt in einer tiefen Identitätskrise. «Ich hab genug von dem Ganzen», sagt Kelly zu Beginn des Trailers – eine Szene, die sich zwar als Teil eines Films im Film entpuppt, aber dennoch Kellys wahren Zustand widerspiegelt. Denn auch abseits der Kamera hat der Schauspieler längst den Kontakt zu seinem echten Leben verloren. Mit seinem Manager und seiner Assistentin Liz (Laura Dern, 58) reist er schliesslich nach Paris, um sich wiederzufinden.
Der Film «Jay Kelly», an dem Clooney auch als Produzent mitwirkt, soll im November in die Kinos kommen und ist ab 5. Dezember auf Netflix verfügbar.