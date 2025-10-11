Eleganz pur: Amal und George Clooney glänzen bei Premiere

Clooneys Hauptrolle in «Jay Kelly»

In «Jay Kelly» übernimmt George Clooney die Hauptrolle neben Adam Sandler. Er spielt den Titelhelden, den «letzten der alten Filmstars», wie es dessen Manager Ron (Sandler) im Trailer formuliert. Doch der Leinwandheld steckt in einer tiefen Identitätskrise. «Ich hab genug von dem Ganzen», sagt Kelly zu Beginn des Trailers – eine Szene, die sich zwar als Teil eines Films im Film entpuppt, aber dennoch Kellys wahren Zustand widerspiegelt. Denn auch abseits der Kamera hat der Schauspieler längst den Kontakt zu seinem echten Leben verloren. Mit seinem Manager und seiner Assistentin Liz (Laura Dern, 58) reist er schliesslich nach Paris, um sich wiederzufinden.