«Elementary»-Star Lucy Liu mit Hauptrolle in neuer Serie «Superfakes»

Durchbruch mit «Ally McBeal» und «Drei Engel für Charlie»

Liu ist schon seit Jahrzehnten als Schauspielerin tätig. Ihren grossen Durchbruch feierte sie mit der Serie «Ally McBeal». Für ihr Spiel erhielt sie 1999 eine Emmy–Nominierung. Im Jahr 2000 folge ihr umjubelter Auftritt in «Drei Engel für Charlie» an der Seite von Cameron Diaz (53) und Drew Barrymore (50). Drei Jahre später erschien die Fortsetzung. Ihre Filme haben weltweit mehrere Milliarden USDollar eingespielt. Im kommenden Jahr wird Liu auch in der Fortsetzung von «Der Teufel trägt Prada» zu sehen sein.