Elena Uhlig: Seit der Hochzeit mit Fritz Karl hat sich «null» geändert

Ihr 50. Geburtstag steht an. Macht Ihnen Endlichkeit Angst?

Uhlig: Endlichkeit wird real, wenn die ersten Einschläge im Freundeskreis passieren. Wenn Menschen plötzlich sterben, merkt man: Das Leben ist endlich. Noch gibt es bei uns ein unbeschwertes Dasein, die Kinder sind zu Hause und ich möchte am liebsten, dass wir alle im Urlaub zusammen am Tisch sitzen und Uno spielen. Und dann kommt die Zeit, in der sie abends lieber in die Disco gehen, statt mit uns Karten zu spielen. Und mein Grosser wird irgendwann ausziehen. Das ist schwer. Ich möchte die Momente bewahren und manchmal kann man sie nicht festhalten.