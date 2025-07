Elena Uhlig über ihre schlimmste TV-Erfahrung: «Unter der Gürtellinie»

Mit 26 waren Sie ohne Vorwarnung Teil eines «Verstehen Sie Spass?»–Streichs, mit dem Ihr Kollege Holger Daemgen reingelegt werden sollte. Das beinhaltete, dass Sie sich vor laufender Kamera für eine Bettszene ausziehen sollten. War das die bisher unangenehmste Erfahrung in Ihrem Job?

Uhlig: Ja, das war wirklich fürchterlich. Ich habe später bei «Verstehen Sie Spass?» auch mal meinen Mann reingelegt. Davor habe ich lange überlegt und letztlich zugesagt, aber nur unter der Bedingung: Mein Mann darf nicht blossgestellt und vorgeführt werden, und ich möchte in die Ideen eingebunden sein. Ich mag keine dummen Pranks, über so was kann ich nicht lachen. Man kann in so einem Format auch grossartige Sachen machen. Aber es kann eben auch unter die Gürtellinie gehen. Und genau das ist bei mir damals passiert. Ich war jung und habe das so hingenommen. Man hat mir noch gesagt, wie toll das für meine Karriere ist, dass ich in einer Samstagabendshow in der ARD auftreten darf. Dass es die Geschichte in mein Buch geschafft hat, zeigt aber: Offenbar beschäftigt sie mich bis heute. Nicht ständig, aber doch spürbar. Es war einfach keine gute Erfahrung.