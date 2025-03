Elevator Boys: Dreharbeiten zu ihrem ersten Filmprojekt haben begonnen

Darum geht es im ersten Film der Elevator Boys

Die Elevator Boys, die inzwischen selbst Musik machen, spielen fünf Freunde, die als Boyband durchstarten wollen. Doch während sie ihrem Traum nachjagen, steht ein Mitglied kurz davor, alles hinzuschmeissen. «Die fünf Jungs müssen über sich hinauswachsen – und finden sich dabei plötzlich in einem völlig anderen Jahrzehnt wieder. Auf ihrer turbulenten Reise durch die Zeit lernen sie, was wahre Freundschaft bedeutet und was es wirklich braucht, um als Band erfolgreich zu sein», heisst es zudem in der Mitteilung.