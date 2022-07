Ihre Eltern, Königin Mathilde (49) und König Philippe (62), sowie Elisabeth und Emmanuels Geschwister Prinz Gabriel (18) und Prinzessin Eléonore (14) waren ebenfalls in der Kathedrale in Brüssel dabei. Auch Mathilde kleidete sich farbenfroh, sie trug ein Seidenkleid in Ocker und einen breitkrempigen Hut. Ihre jüngste Tochter präsentierte ein Kleid in einem strahlenden Blau. König Philippe kam in Uniform, seine Söhne im Anzug.