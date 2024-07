«Élite»: Das erwartet die Fans zum Serienfinale

Die Folgen

Emilia (Rot) und Héctor Krawietz (Gallego) übernehmen in den neuen Episoden das Ruder von Alumni, einem Netzwerk ehemaliger Schülerinnen und Schülern von Las Encinas und sorgen damit für Aufruhr an der Schule. «Die Geschwister sind einflussreich, mächtig, korrupt und verführen zur Korruption», heisst es laut Ankündigung. Und so verbreiten sie Chaos und Zerstörung und niemand traut sich, sich ihnen entgegenzustellen. Nur Omar will alles dafür tun, um sie zu Fall zu bringen. «Denn letztendlich stehen sie für alles, was in Las Encinas schon immer falsch gelaufen ist.» Der Trailer deutet darauf hin, dass es wieder einen tragischen Mordfall (Joel) geben wird, den es aufzuklären gilt.