In einem Trailer zur fünften Staffel weist Netflix in einer Texttafel darauf hin, dass es sich bei dem Gezeigten um ein «fiktionales Drama» handele. Auf dem deutschsprachigen YouTube-Kanal von Netflix liest sich der Disclaimer wie folgt: «Diese von wahren Ereignissen inspirierte Dramaserie erzählt die fiktive Geschichte von Königin Elizabeth II. und porträtiert die politischen und privaten Höhen und Tiefen ihrer Herrschaft.» Gleich in doppelter Hinsicht lässt dieser Satz also durchklingen, dass «The Crown» keinen Anspruch auf hundertprozentigen biografischen Wahrheitsgehalt hegt. Zuvor hatte es Kritik an der angeblich negativen Darstellung der britischen Königsfamilie in der Serie gegeben.