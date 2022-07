Elizabeth Hurley: Floraler Hingucker beim Pferderennen

Elizabeth Hurley (57) beweist einmal mehr Stilbewusstsein. Die britische Schauspielerin begeisterte beim Qatar Goodwood Festival in Chichester, ein bekanntes Pferderennen in Grossbritannien, in einem farbenfrohen Midikleid mit floralen Prints von Saloni. Highlight waren neben dem tiefen V-Dekolleté ein XXL-Blumen-Fascinator in Pink sowie eine Statement-Sonnenbrille mit hellbraunen Gläsern.