Elizabeth Hurley: Legendäres Versace-Kleid war «völlig ungefährlich»

«Nichts bewegte sich»

In einem exklusiven Gespräch mit «People» sagte sie über das freizügige Versace–Kleid mit goldenen Sicherheitsnadeln: «Das Lustige an allen Couture–Klamotten ist eigentlich, dass sie, auch wenn sie gewagt aussehen und was auch immer, so auf dem Körper sitzen.» Dennoch habe sie vor dem Auftritt an der Seite ihres damaligen Partners Hugh Grant (63) alles genau überprüft: «Bevor ich das Haus verliess, bückte ich mich, berührte meine Zehen und streckte mich und wackelte, und nichts bewegte sich.» Schliesslich sei das Kleid überall «irgendwo zusammengehalten» worden. Es sei zudem auch «wahrscheinlich das erste unglaublich teure Kleid» gewesen, dass sie jemals in ihrem Leben getragen habe. Sie bemerkte, dass sie zuvor «noch nie von Versace gehört hatte, als mir dieses Kleid zum Tragen angeboten wurde».