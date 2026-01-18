Elizabeth Hurley zeigt sich hüllenlos im Whirlpool

Rosenblätter, Schaum und ein strahlendes Lächeln: Liz Hurley (60) gewährt ihren Fans intime Einblicke in ihren Traumurlaub auf den Malediven. Die britische Schauspielerin teilte auf Instagram mehrere Aufnahmen, die sie hüllenlos in einem pinkfarbenen Whirlpool zeigen.
Gemeinsam mit ihrem Sohn Damian (23) gehörte die 60–Jährige zu den allerersten Gästen auf einer Privatinsel im Baa–Atoll. Die Anreise gestaltete sich standesgemäss: Per Wasserflugzeug landeten Mutter und Sohn direkt am privaten Steg ihrer Villa, wie ebenfalls ein Foto zeigt. Weitere Schnappschüsse entstanden am Strand oder beim Dinner.
«Ein perfekter Start ins Jahr 2026»
Auf Instagram schwärmte Hurley von dem exklusiven Aufenthalt. «Wir wurden vom fantastischen Personal nach Strich und Faden verwöhnt», schrieb die Schauspielerin zu den Bildern. Ihr Fazit: Der Urlaub sei ein perfekter Auftakt für das neue Jahr gewesen.
Auch ihr Sohnemann teilte Bilder vom paradiesischen Aufenthalt und schrieb dazu: «Der Himmel auf Erden! Wir waren begeistert, die ersten Gäste zu sein, die in dem magischen Paradies übernachten durften – Danke, danke, danke!»
Der Malediven–Trip war nicht die einzige Gelegenheit, bei der Liz Hurley kürzlich für Aufsehen sorgte. Bereits an Silvester bewies sie Mut: Während einer ausgelassenen Bond–Party mit ihrem Freund Billy Ray Cyrus (66) trotzte sie den winterlichen Temperaturen in einem weissen Bikini. Auf witzigen Schnappschüssen posierte sie sogar mit einer Spielzeugpistole im Hosenbund. Auch Sohn Damian war bei der Feier dabei. Die Bilder zeigen eine ausgelassene Hurley, die ihre Attrappe scherzhaft in die Kamera hielt.