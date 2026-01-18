Elizabeth Hurley zeigt sich hüllenlos im Whirlpool

Der Malediven–Trip war nicht die einzige Gelegenheit, bei der Liz Hurley kürzlich für Aufsehen sorgte. Bereits an Silvester bewies sie Mut: Während einer ausgelassenen Bond–Party mit ihrem Freund Billy Ray Cyrus (66) trotzte sie den winterlichen Temperaturen in einem weissen Bikini. Auf witzigen Schnappschüssen posierte sie sogar mit einer Spielzeugpistole im Hosenbund. Auch Sohn Damian war bei der Feier dabei. Die Bilder zeigen eine ausgelassene Hurley, die ihre Attrappe scherzhaft in die Kamera hielt.