Elizabeth Hurleys Sohn Damian stiehlt ihr fast die Show

Bruce Darnell zeigt in «Der Mallorca Makler» eine andere Seite

Was viele nicht wissen, der 66-Jährige führt eine eigene Einrichtungsfirma und ist in der VOX-Sendung als Interieur Designer zu sehen. «Ich habe über viele Jahrzehnte Inspirationen in mich aufgesogen, die ich jetzt rauslassen muss», so Darnell am Rande des Events. «Ich bin wahnsinnig glücklich, dass man diese andere Seite von mir sieht. Ich bin ein Entertainer und unterhalte die Leute gern, aber es steckt so viel mehr in mir.»