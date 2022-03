Elizabeth und Damian Hurley: Erinnerungen an Shane Warne

Schauspielerin Elizabeth Hurley (56) und ihr Sohn Damian (19) haben in liebevollen Instagram-Posts Abschied von Hurleys ehemaligem Verlobten Shane Warne (1969-2022) genommen. Der australische Cricket-Spieler war Anfang März mit 52 Jahren plötzlich nach einem Herzinfarkt in Thailand verstorben. Er sei für Damian Hurley «eine Vaterfigur in meinen prägenden Jahren» gewesen. «Ich versuche immer noch, es zu begreifen», schreibt der 19-Jährige zu einer Reihe von Familienfotos, auf denen auch Warnes drei leibliche Kinder zu sehen sind. «Er war wirklich einer der besten Männer, die ich je kennengelernt habe», schreibt er. «Mein Herz ist gebrochen.»