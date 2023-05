Elle Fanning verlor grosse Rolle wegen ihrer Instagram-Follower

Über sechs Millionen Instagram-Follower

Aktuell steht die Darstellerin bei über 6,2 Millionen Followern auf Instagram, verriet jedoch bereits im Jahr 2016, dass ihre Eltern ihr in der Vergangenheit nicht erlaubt hätten, einen Facebook-Account zu haben. Bei Instagram habe sie zudem früher einen privaten Account genutzt. Welche Rolle Fanning aufgrund ihrer zu geringen Anzahl an Social-Media-Followern eingebüsst habe, präzisierte der Star nicht. Die dritte Staffel der Hulu-Serie «The Great» ist in den USA am heutigen 12. Mai erschienen.