US-Sängerin Elle King (33) hat ein neues Album im Gepäck: «Come Get Your Wife» erscheint am 27. Januar 2023 und legt den Fokus auf Country-Klänge. Für den Song «Worth a Shot» tat King sich etwa mit Country-Musiker Dierks Bentley (47) zusammen. Für die Sängerin war das eine Selbstverständlichkeit: «Es war Dierks, der die Gelegenheit ergriffen hatte und mich in die Country-Welt mitnahm. Und so konnte ich mein eigenes Country-Album, das mein absolutes Lieblingsalbum ist, natürlich nicht ohne die Person machen, die mir überhaupt erst einen Platz an diesem Tisch angeboten hatte,» verrät King.