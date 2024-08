Elle King: So kaputt ist ihr Verhältnis zu ihrem Vater Rob Schneider

Die Sängerin Elle King (35) hat in einem Podcast über das zerrüttete Verhältnis zu ihrem Vater, dem Schauspieler und Comedian Rob Schneider (60), gesprochen. Die Musikerin Bunnie XO veröffentlichte am Sonntag einen Teaser zur neuen Folge ihres Podcasts «Dumb Blonde» auf TikTok, in dem sie mit King über deren Vater spricht. Er habe sie als Kind unter anderem in ein Diät–Camp geschickt, berichtet die 35–Jährige.