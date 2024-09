Ellen DeGeneres leidet unter Osteoporose, einer Zwangsstörung und ADHS

Ellen DeGeneres (66) hat in ihrem Netflix–Comedy–Special «For Your Approval» enthüllt, dass bei ihr Osteoporose, Zwangsstörungen und ADHS diagnostiziert wurden. Wie mehrere US–Medien berichten, erklärt sie in dem Special: «Ich weiss nicht einmal, wie ich gerade aufstehen kann. Ich bin wie eine menschliche Sandburg. Ich könnte mich in der Dusche auflösen.» Es sei schwer, «ehrlich über das Altern zu sprechen und dabei cool zu wirken».