Ellen DeGeneres und Portia de Rossi geben Dating-Tipps

Auch wenn die Tipps wohl nicht ganz ernst zu nehmen sind – die Beziehung der beiden hält für Hollywood–Verhältnisse schon ziemlich lange. DeGeneres ist bereits seit Ende 2004 mit «Ally McBeal»–Star Porti de Rossi liiert. Am 16. Mai 2008 gab die Moderatorin einen Tag, nachdem in Kalifornien das Verbot gleichgeschlechtlicher Ehen aufgehoben worden war, in ihrer Talkshow bekannt, ihre Freundin heiraten zu wollen. Drei Monate später traute sich das Paar in seiner Villa in Beverly Hills. Im vergangenen Jahr erneuerten die beiden ihr Ehegelübde.