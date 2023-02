Ellen Pompeo feiert ihren «Grey's Anatomy»-Abschied

Die letzte reguläre «Grey‹s Anatomy»-Episode mit Serienstar Ellen Pompeo (53) ist über die Bildschirme des US-Kanals ABC geflimmert. Bereits seit vergangenem Jahr war bekannt, dass Pompeo in der aktuellen 19. Staffel der langlebigen Krankenhaus-Serie deutlich weniger zu sehen sein wird. In der siebten Folge aus Staffel 19 mit dem Titel «I›ll Follow the Sun» hat Pompeos Serienhauptfigur Meredith Grey nun das Grey Sloan Memorial Hospital in Seattle verlassen, um mit ihren drei Kindern nach Boston zu ziehen. Zum Abschluss richteten Freunde und Kollegen eine Abschiedsparty für Meredith aus.