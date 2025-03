Ellen Pompeo: «Grey's Anatomy»-Verbot für zehnjährige Tochter

«Meine Tochter soll mich nicht in Unterwäsche im Fernsehen sehen»

«Meine 15–jährige Tochter hat die Serie gesehen, und jetzt will meine Zehnjährige sie auch sehen», berichtete sie dem 57–jährigen Moderator und Namensgeber der US–Talkshow. «Sie ist noch nicht so weit, aber viele Kinder in ihrer Klasse haben es gesehen.» Damit möchte sie die Eltern ihrer Klassenkameraden nicht verurteilen, «aber ich möchte nicht, dass meine Tochter mich in Unterwäsche im Fernsehen sieht», fährt sie fort. «Da aber alle ihre Klassenkameraden es gesehen haben, sorgt es für tolle Gespräche beim Abholen.»