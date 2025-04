Ellen Pompeo kehrt mit mehr Folgen zu «Grey's Anatomy» zurück

Ellen Pompeo in einer neuen Rolle

Wer noch mehr von Ellen Pompeo sehen möchte: Bereits seit dem 9. April läuft ihre neue Serie «Good American Family» ebenfalls auf Disney+. Das Drama – inspiriert von einem wahren Fall – erzählt in acht Folgen die verstörende Geschichte eines Paares, das ein Mädchen mit seltenem Zwergwuchs adoptiert. Doch bald tauchen Zweifel an ihrer Identität und ihrem Alter auf. Ist sie in Wahrheit eine erwachsene Frau und psychopathische Betrügerin, die ihre Familie tyrannisieren will? Neben Pompeo sind Mark Duplass (48) und Imogen Reid (27) in den Hauptrollen zu sehen.