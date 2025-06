Ellen Pompeo wurde am Flughafen wegen Sonnenblumenkernen festgehalten

Unterwegs wie Model Naomi Campbell

Trotz des Vorfalls reise sie aber weiterhin gerne, vertraute sie dem Magazin noch an. Allerdings leide sie etwas unter Flugangst. Dabei zählt sie am liebsten auf Unterstützung ihrer drei Kinder Stella Luna (15), Sienna May (10) und Eli Christopher (8), die sie mit ihrem Ehemann Chris Ivery hat. «Ich halte meine Kinder gerne an der Hand, wenn ich abhebe, was wahrscheinlich ein bisschen egoistisch ist, und sie spüren wahrscheinlich meine Angst, was wahrscheinlich nicht das Beste ist.»