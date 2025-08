Erster Promi mit Down-Syndrom

Ellie Goldstein: «Vogue»-Model erobert das Tanzparkett

Die 23–jährige Ellie Goldstein könnte bei «Strictly Come Dancing», der britischen Version von «Let's Dance», Geschichte schreiben: Berichten zufolge will das erfolgreiche Model als erste Teilnehmerin mit Down–Syndrom in einer regulären Staffel zeigen, was in ihr steckt.