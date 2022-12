Elliot Page gab im Dezember 2020 in einem Beitrag auf Twitter sein Coming-out als trans Person bekannt. Unter seinem Geburtsnamen Ellen Page wurde der Kanadier in Hollywood bekannt. 2008 erhielt er für die Hauptrolle in «Juno» eine Oscar-Nominierung. Im April 2021 sprach er mit Oprah Winfrey (68) in seinem ersten Interview seit seinem Coming-out unter anderem über seine Brust-OP. Im Sommer 2022 hatte er seinen Followern stolz sein neues Passfoto als Mann gezeigt.