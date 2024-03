Elon Musk entthront: Jeff Bezos ist wieder der reichste Mann der Welt

Steuert Jeff Bezos bald wieder in den Hafen der Ehe?

Auch privat soll es bei dem neuen/alten Spitzenreiter Jeff Bezos bestens laufen: Seit 2019 ist er mit der Schauspielerin und Unternehmerin Lauren Sánchez (54) zusammen, im Mai 2023 hielt er um ihre Hand an. Im November schwärmte sie in einem Interview mit der Zeitschrift «Vogue» über die Verlobung auf seiner Luxus–Yacht Koru: «Als er die Schachtel öffnete, wurde ich, glaube ich, ein bisschen ohnmächtig.» In diesem Jahr könnten die Hochzeitsglocken läuten. «Wir denken noch über die Hochzeit nach, wie sie aussehen soll», sagte sie und betonte, dass die Planungen ihre Sache seien.