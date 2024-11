Elon Musk feiert Wahlnacht mit Donald Trump in Florida

In einer exklusiven Runde verbringt Techmilliardär und X–Chef Elon Musk (53) die Wahlnacht mit Donald Trump (78) auf dessen Anwesen in Mar–a–Lago in Florida, wie Musk selbst über X bekanntgab: «Ich habe gerade in Südtexas gewählt, wo sich Starbase befindet, und jetzt fahre ich nach Florida nach Mar–a–Lago, um dort mit Präsident Trump und JD und einer Reihe anderer cooler Leute zu sein», so der Tesla–Chef.