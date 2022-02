Elon Musk hilft Ukrainern mit Satelliten-Internet

Starlink sorgt für stabiles Internet

Aufgrund der massiven Angriffe der russischen Armee befürchten die Ukrainer, dass sehr bald die Internet-Verbindungen zusammenbrechen könnten. Mit dem Service von Musk hätten die Ukrainer allerdings weiterhin die Möglichkeit, direkt über die Satelliten sich in das Internet einzuwählen. SpaceX hat insgesamt rund 2.000 Satelliten im All, die in rund 550 Metern Höhe um die Erde kreisen. Musk möchte eigentlich mit diesem Service das Internet in abgelegene Weltregionen bringen.