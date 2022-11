Elon Musk lässt über Trumps Rückkehr abstimmen

Aktuell sorgt er in der US-Politik schon wieder für Aufsehen: Am Dienstagabend - 15. November 2022 - kündigte er an, dass er die republikanische Nominierung für die US-Präsidentschaftskandidatur für die Wahl im Jahr 2024 anstrebt. «Um Amerika wieder grossartig und glorreich zu machen, kündige ich heute Abend meine Kandidatur für das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten an», sagte Trump vor seiner Anhängerschaft bei einem Auftritt in seinem Anwesen Mar-a-Lago.