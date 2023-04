Elon Musk schläft manchmal auf einer Couch im Twitter-Büro

Die Zeit seit der Übernahme und an der Spitze von Twitter bezeichnet Musk in dem Gespräch als eine «Achterbahn». In den vergangenen Monaten gab es etwa zahlreiche Entlassungen. Vor der Übernahme hätten demnach etwas weniger als 8.000 Menschen bei Twitter gearbeitet, heute seien es noch rund 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dies sei «überhaupt kein Spass» und «schmerzhaft» für ihn gewesen, aber ohne Sparmassnahmen sei die Plattform angeblich vor dem Aus gestanden.