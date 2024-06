Elon Musk soll still und heimlich erneut Vater geworden sein

Weder Musk noch die leitende Angestellte seines Unternehmens Neuralink bestätigten den Bericht bislang – was nicht ungewöhnlich für den Multi–Milliardär ist: So offen er auf seinem 2022 erworbenen und prompt umbenannten Nachrichtendienst X für gewöhnlich Einblicke in seine private Gedankenwelt gibt, so zurückhaltend ist er in der Regel, wenn es um die Geburt seiner Kinder geht. Auch die Geburt der Zwillinge kam erst wesentlich später ans Licht.