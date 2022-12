Elon Musk verliert Abstimmung über Twitter-Zukunft

«Soll ich als Chef von Twitter zurücktreten?» hatte Elon Musk am Sonntag gefragt «Ich werde mich an die Ergebnisse dieser Umfrage halten». Danach schoss er eine Reihe von kryptischen Tweets ab, die andeuten, dass er nach nur zwei Monaten an der Spitze von Twitter amtsmüde sein könnte. «Wie das Sprichwort sagt, sei vorsichtig, was du dir wünschst, denn du könntest es bekommen», hiess es in den Tweets oder: «Diejenigen, die Macht wollen, sind diejenigen, die sie am wenigsten verdienen.»