Elon Musk versus Mark Zuckerberg: Kampf soll in Italien steigen

Es gibt eine grosse Einschränkung

Beinahe beiläufig erwähnt Musk selbst einen weiteren gewaltigen Haken. So habe er sich Anfang der Woche wir zuvor schon einmal geschrieben einer Magnetresonanztomographie (MRT) unterzogen. Das Ergebnis: «Es gibt ein Problem mit meinem rechten Schulterblatt, das an meinen Rippen reibt. Daher ist ein kleiner Eingriff notwendig. Die Genesung wird nur einige Monate in Anspruch nehmen.» Klingt so, als würde der Kampf der Tech-Titanen frühestens diesen Winter steigen können - sofern es sich einer der beiden bis dahin nicht doch noch anders überlegt.