Elon Musk war kurzzeitig nicht mehr reichster Mensch der Welt

Die Aktienpakete von Tesla hatten zwischenzeitig so viel an Wert verloren, dass Musk nach seinem 44 Milliarden teuren Kauf von Twitter «nur» noch ein Vermögen von 185,3 Milliarden Dollar besass. Dank Aktiengewinnen überholte Arnault Musk am Mittwochmorgen mit seinem Vermögen von 185,4 Milliarden Dollar knapp. Gegen Mittag holte sich Musk allerdings seinen ersten Platz wieder zurück.