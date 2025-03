Elon Musks Vater erklärt: Tech-Milliardär ist «gefährlich für Faule»

«Dieses Land ist zu einer einzigen Reality–TV–Show verkommen», heisst es in der Kommentarspalte. Ein weiterer Follower schreibt: «Das Weisse Haus ist nun ein Autoshowroom». Oder: «Das Ironische an der ganzen Freakshow: die meisten auf dem Land lebenden Republikaner würden niemals ein E–Auto fahren. Sie lieben dicke fette Trucks mit viel Abgas. Die Hauptzielgruppe von Tesla ist ein an die Umwelt denkender Demokrat – schwierige Situation für Musk». «Wenn es nicht so traurig wäre, könnte man darüber lachen...», fasst ein Follower den Tenor in der Kommentarspalte zusammen.