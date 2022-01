Eloy de Jong: Dabei hat «Maximum Power» den Affen Backstage beobachtet

Wie anstrengend war es, mit dem Kostüm zu tanzen? Waren Sie nervöser als sonst, wenn Sie auf der Bühne stehen?

De Jong: Man kann es mit nichts vergleichen. Ich liebe Wellness und bin ein erfahrener Saunagänger - aber in dem Kostüm zu stecken, ist wie in Kleidung in die Sauna zu gehen und da dann noch einen Tanz zu machen. Dazu kommt dann noch die Aufgeregtheit. Das ist schon krass. Zwei Menschen mussten mir dabei helfen, überhaupt in das Kostüm reinzukommen, weil es so viele Teile hatte. Aber dafür habe ich jetzt das beste Karnevals-Kostüm überhaupt ...