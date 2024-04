Elton hört bei «Schlag den Star» auf - Nachfolger ist schon bekannt

An dem Aufbau der Sendung selbst ändert sich laut Pressemitteilung nichts: In bis zu 15 Runden treten weiterhin zwei prominente Gegner im Duell gegeneinander an, der Gewinner erhält 100.000 Euro. Die erste «Schlag den Star»–Ausgabe mit Matthias Opdenhövel wird am 1. Juni um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn ausgestrahlt.