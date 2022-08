Elton John: Britney Spears hatte «Angst» vor dem gemeinsamen Duett

Elton John hat Britney Spears «die Hand gehalten»

Der Eindruck vom Herantasten ist nicht ganz falsch. Denn Elton John verrät in einem Interview mit dem «Guardian», dass die Sängerin vor ihrem Comeback «eine Menge Angst» hatte. Besonders die Veröffentlichung des Songs war offenbar ein Knackpunkt: «Wir mussten sie dazu bringen, das zu genehmigen, was sie getan hat», erklärt John. «Sie war so lange weg, also gab es eine Menge Angst, weil sie so oft betrogen wurde und so lange nicht mehr offiziell in der Öffentlichkeit stand. Wir haben ihr während des ganzen Prozesses die Hand gehalten und ihr versichert, dass alles in Ordnung sein wird.»