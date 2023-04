Das Ende seiner Abschiedstournee feiert John demnach mit seinem Mann David Furnish (60) und den beiden Söhnen Zachary (12) und Elijah (10). Die Kinder seien von dem Ziel begeistert, verriet Furnish. «Unsere beiden Söhne wollen in die Antarktis und Elton will ebenfalls in die Antarktis reisen. Es hat sich als Ziel für jeden herausgestellt.»