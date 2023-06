Elton John fordert Fans auf: «Lass deinen inneren Elton raus»

Heidi Klum in «Elton-inspiriertem Look»

Um seiner Initiative möglichst grosse Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, liess sich der für seine schrillen Outfits und Brillen berühmte Sänger etwas Originelles einfallen: Unter dem Titel «Let your inner Elton out» («Lass deinen inneren Elton raus») sollen sich Unterstützer der Kampagne in ihrem «besten Elton-inspirierten Look» ablichten lassen und die verrückten Bilder dann unter Verwendung des Hashtags #InnerElton auf ihren Social-Media-Kanälen posten. Um Fans ein wenig auf die Sprünge zu helfen, ergänzte er: «Denkt an Pailletten, Sonnenbrillen und leuchtende Farben. Oder was auch immer euch euer wahres Ich spüren lässt.»