Elton John gewinnt den nächsten grossen Preis - aber nicht alleine

The Library of Congress Gershwin Prize for Popular Song heisst der Preis in voller Länge. Er wird von der Forschungsbibliothek des US–amerikanischen Kongresses vergeben. Laut der Homepage des Awards handelt es sich um «die höchste Auszeichnung des Landes für Einfluss, Wirkung und Leistung im Bereich des populären Liedes».